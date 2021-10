“Alibaba-oprichter Jack Ma op bezoek in Nederland”

Schutter dodelijke schietpar­tij winkelcen­trum Idaho overleden

3:55 De gewapende man die maandag twee mensen doodschoot in een winkelcentrum in Boise, in de Amerikaanse staat Idaho, is dinsdag (lokale tijd) in het ziekenhuis overleden, meldt de lokale tv-zender KBOI 2News. Voordat hij door de politie overmeesterd werd, had de schutter nog vijf anderen verwond, onder wie een politieagent. Zij zijn niet in direct levensgevaar.