‘Alibaba-drone’ van Chinese makelij neergehaald in Oost-Oekraïne.

Oekraïense soldaten hebben afgelopen weekend een drone van Chinese makelij neergehaald in het oosten van Oekraïne. Dat meldt CNN. Het is géén hoogtechnologisch geavanceerde gevechtsdrone, maar wel een ‘Alibaba’-drone. De Mugin-5 kon gewoon door particulieren via de website Alibaba gekocht worden, vandaar de bijnaam.

Diep in het bos in het oosten van Oekraïne weerklinken de luide explosies van de vuurgevechten. Soldaten trekken te voet door het bos en tonen aan journalisten van CNN het wrak van de neergehaalde drone. De Oekraïense strijdkrachten zouden naar verluidt de drone afgelopen weekend met hun AK-47 automatische wapens neergehaald hebben.

Het toestel is een Mugin-5, een commercieel onbemand luchtvaartuig (UAV) gemaakt door de Chinese fabrikant Mugin Limited gevestigd in de havenstad Xiamen, aan de oostkust van China. Deze drones zijn niet gemaakt om ingezet te worden tijdens militaire conflicten maar wel voor andere doeleinden, zoals het helpen bestrijden van bosbranden.

Sommige experts noemen het toestel ook wel de ‘Alibaba’-drone omdat het een tijdlang voor 15.000 dollar (omgerekend zo’n 14.219 euro) te koop stond op Chinese marktplaatswebsites, zoals Alibaba en Taobao. Het Chinese bedrijf Mugin Limited bevestigt dat de neergehaalde drone in hun fabriek werd gemaakt en noemt het “een zeer triest incident”. De Mugin-5 is het nieuwste voorbeeld van een civiele drone die wordt omgebouwd tot gevechtstoestel sinds de Russische invasie in Oekraïne.

De drone, een Mugin-5, was een tijdlang te koop via Chinese websites, zoals Alibaba.

Neergeschoten

“We houden voortdurend de lucht in de gaten”, vertelt Maksim, een 35-jarige Oekraïense strijder, aan CNN. In de nacht van vrijdag op zaterdag waarschuwen Oekraïense strijders vanop Russisch grondgebied de Oekraïense veiligheidsdienst (SBU) voor een drone die op weg is naar een doelwit. De SBU slaat vervolgens alarm bij militaire eenheden in Oost-Oekraïne in de buurt van de stad Sloviansk.

Niet veel later zien Oekraïense strijdkrachten een drone boven zich vliegen. “We zagen een lichtje knipperen. De troepen haalden de UAV neer”, klinkt het. Nu ligt het toestel in een bos. Soldaten tonen iets verderop een krater die ontstaan is door de lading van de UAV, een bom van ongeveer 20 kilogram.

Niet technologisch geavanceerd

De neergehaalde drone is niet uitgerust met een camera, zo blijkt na onderzoek. Chris Lincoln-Jones, een gepensioneerde Britse legerofficier, noemt het toestel “een domme bom”. Volgens hem is dit een bewijs dat Rusland geen militaire supermacht is. “Dit lijkt een zeer ruwe, ongekunstelde, niet erg technologisch geavanceerde manier om een operatie uit te voeren”, klinkt het.

Het is niet de eerste keer dat een Mugin-5 uit de lucht wordt gehaald. In januari beweerden functionarissen in de door Rusland bezette regio Loehansk in een Telegram-bericht dat ze een Mugin-5 hadden neergeschoten die door Oekraïense troepen was gelanceerd. De Oekraïense autoriteiten hebben geen commentaar gegeven op dit specifieke incident, maar experts vermoeden dat dergelijke technologie zowel door Rusland als door Oekraïne wordt gebruikt.

Bedrijven zoals Mugin Limited zijn momenteel volop op zoek naar manieren om te verhinderen dat hun producten worden ingezet in oorlogsconflicten. “We keuren dit af. We doen ons best om het te stoppen”, zegt een woordvoerder van Mugin Limited aan CNN.

