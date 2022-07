Alibaba-aandeel neemt duik na gigantisch gegevenslek

Macron waarschuwt de Fransen: “We moeten ons voorberei­den om het zonder Russisch gas te stellen”

De Franse president Emmanuel Macron heeft vandaag in een televisietoespraak ter gelegenheid van de nationale feestdag ervoor gewaarschuwd dat het conflict in Oekraïne nog even kan aanslepen. Frankrijk moet zich ook opmaken om het zonder Russisch gas te doen, stelde de Franse president in zijn eerste televisietoespraak sinds zijn herverkiezing.

11:31