Rusland verwijt Verenigde Staten inmenging in nakende parlements­ver­kie­zin­gen

11 september Rusland heeft de Verenigde Staten ervan beschuldigd zich te mengen in de Russische parlementsverkiezingen die over ongeveer een week plaatsvinden. Een app van de gevangengenomen opposant Aleksej Navalny is "op de een of andere manier gelinkt aan het Pentagon", verklaarde de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken Maria Zakharova op staatszender Radio Rossii.