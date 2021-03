Algerijn opgepakt in Italië voor hulp aan aanslagplegers Parijs

Paus Franciscus bezoekt Iraakse stad Mosoel en moedigt christenen aan om hun geloof niet te verliezen

7 maart Paus Franciscus is zondag in Mosoel aangekomen, de grote stad in het noorden van Irak waar terreurgroep IS (Islamitische Staat) dood en vernieling zaaide van 2014 tot 2017. In de stad Qaraqosh heeft de paus christenen aangemoedigd hun geloof niet te verliezen. “Hou niet op met dromen”, zei hij in de Kerk van de Onbevlekte Ontvangenis.