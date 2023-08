Algerije tegen militair ingrijpen in Niger, Frankrijk vóór

KIJK. 50 jaar lang gebouwd aan huis in grot, maar nu moet man weg van overheid: “Ik ben bereid om me hier te laten begraven”

Vijftig jaar geleden was Nissim Kohlan dakloos. Hij nam het heft in eigen handen en bouwde een huis in een grot, in de buurt van de Israëlische stad Tel Aviv. Een huis waar hij al die tijd aan werkte. Hij creëerde meubels met stukken uit de grot en maakte mozaïek van afval uit de stad. Zoveel jaar later wordt hij door de overheid uit het huisje gezet: “Niet veilig en compleet illegaal.” Maar Nissim gaat in beroep. Zijn sterkste argument? Een elektriciteitsmaatschappij kwam jaren geleden elektriciteitskabels leggen en repte met geen woord over de staat of (on)veiligheid van het zelfgemaakte huis. “Ze lieten mij vijftig jaar lang doen en tikten me nooit op de vingers. Ik wil hier niet weg.”