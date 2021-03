Algerije opgeschrikt door aardbeving in noorden van het land

IJsland opge­schrikt door hele reeks aardbevin­gen: vrees voor vulkaanuit­bar­sting

5 maart In het zuidwesten van IJsland is sinds woensdag 24 februari een krachtige golf van aardbevingen aan de gang. In iets meer dan een week tijd werden er al meer dan 20.000 geregistreerd. De zwaarste had een magnitude van 5,7 op de schaal van Richter. De verhoogde seismische activiteit zou al een jaar aan de gang zijn en wetenschappers vrezen voor een vulkaanuitbarsting.