Algerije, Niger en Nigeria sluiten deal rond gaspijpleiding naar Europa

Lukt het België om gasver­bruik te minderen met 15 procent zoals Europa wil? En wie moet de grootste inspanning leveren?

De Europese Commissie stelt voor om het gasverbruik van de lidstaten vanaf 1 augustus terug te schroeven met 15 procent. De maatregel komt er om minder afhankelijk te worden van de grillen van Russisch president Poetin. Want het is momenteel nog onduidelijk of -en hoelang- de Russische gaspijpleiding Nord Stream 1 opnieuw opengaat. Maar is dat wel realistisch, zo’n gasbesparing van 15 procent? Liggen de plannen al klaar in ons land en hoe gaan we dat realiseren? Energie-expert Joannes Laveyne (UGent) geeft uitleg.

21 juli