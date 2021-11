Algerije beschuldigt Marokkaanse leger van bomaanslag op truckers

Opgepakte IS'er getuigt over Belgische strijder in Afghanis­tan

Er is voor het eerst een concrete aanwijzing dat er ook Belgen actief zijn bij de Afghaanse tak van IS. Een strijder die daar ingerekend werd, verklaarde tijdens zijn verhoor dat hij een Belg heeft ontmoet. Die zou instructeur geweest zijn in een trainingskamp nabij de grens met Pakistan. Over zijn identiteit is er nog niets geweten, maar de kans is groot dat het om een doorgereisde Syriëstrijder gaat.

