Algemene staking tegen bendegeweld in hoofdstad Haïti

Zeker vijftien Amerikaan­se missiona­ris­sen met hun vrouwen en kinderen ontvoerd op Haïti

17 oktober In Haïti zijn zeker 15 Amerikaanse missionarissen en hun familieleden, onder wie ook kinderen, zaterdag ontvoerd door een gewapende bende ten oosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Dat meldt The New York Times op basis van een bron in de Haïtiaanse veiligheidsdiensten.