Alexandria Ocasio-Cortez: “Ik ben vroeger seksueel aangerand”

Staats­greep in Myanmar: regerings­lei­der Aung San Suu Kyi opgepakt door het leger

1 februari Aung San Suu Kyi, de regeringsleider van Myanmar, is samen met andere politieke kopstukken in de nacht van zondag op maandag opgepakt door het leger. Enkele uren later riepen militairen de noodtoestand uit voor een periode van een jaar. Een voormalig generaal, Myint Swe, is aangesteld als waarnemend president. Het leger heeft beloofd nieuwe verkiezingen te houden. De macht wordt overgedragen aan de winnende partij als de noodtoestand voorbij is. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres heeft de arrestaties sterk veroordeeld. Dat deden ook Europees president Charles Michel en onze buitenlandminister Sophie Wilmès (MR).