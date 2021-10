Alexander Schallenberg legt eed af als nieuwe Oostenrijkse kanselier na corruptieschandaal Kurz

Duizenden Polen op straat pro Europa “de plaats van Polen is in Europa”

10 oktober In Polen zijn over het hele land duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het omstreden oordeel van het Grondwettelijk Hof van eerder deze week en voor het behoud van het lidmaatschap van Europese Unie. In Warschau verzamelden de manifestanten op het Paleisplein. Ze zwaaiden er met Poolse en Europese vlaggen en riepen: “We blijven” en “We zijn Europa”. Ook in Gdansk, Poznan, Szczecin en in Krakau werd er betoogd.