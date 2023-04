Alexa (20) overleeft steen door voorruit niet: drie tieners beschuldigd van moord met voorbedachten rade

Na inname medisch laboratori­um in Soedan: “Ik zou nog niet vrezen voor een ‘bacterie­bom’, maar er zijn andere en grotere gevaren”, zegt Erika Vlieghe

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) slaat alarm nu een van de strijdende partijen het nationaal gezondheidsinstituut in de Soedanese hoofdstad Khartoem heeft ingenomen. In dat laboratorium worden geïsoleerde virussen bewaard, zoals polio en cholera. Infectiologe Erika Vlieghe (UZ Antwerpen) legt uit: “Stel u voor dat Sciensano er plots niet meer zou zijn.”