Alexa (20) komt om nadat onbekende grote steen door voorruit gooit: “Iedereen had haar graag”

Minstens vijf gewonden nadat auto op massa inrijdt in Jeruzalem

In Jeruzalem zijn maandag minstens vijf mensen gewond geraakt nadat een wagen was ingereden op een groep voetgangers. Dat laat de Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu weten. Over de oorzaak van de aanrijding is nog niets bekend, Netanyahu spreekt over een "terroristische aanslag".