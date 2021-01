Aleksej Navalny opgesloten in beruchte gevangenis van Moskou

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny zit zijn voorlopige hechtenis uit in Matrosskaja Tisjina (matrozenstilte, red.), een van de meest beruchte gevangenissen van Moskou. Dat meldt een woordvoerder van de civiele observatiecommissie dinsdag op Telegram. De zwaarbewaakte gevangenis staat bekend om een aantal mysterieuze sterfgevallen, onder meer die van advocaat Sergej Magnitski in 2009.

Russische autoriteiten hadden nog geen commentaar gegeven op de verblijfplaats van de 44-jarige oppositieleider, die zondag meteen werd gearresteerd na zijn aankomst in Rusland.



Volgens de woordvoerder van de commissie stelt Navalny het relatief goed in detentie. Hij is "blij om weer thuis te zijn" en de gevangenisbewakers hebben tot dusver "geen morele of fysieke druk" op hem uitgeoefend.

Vergiftiging

De Kremlincriticus werd afgelopen weekend opgepakt toen hij terugkeerde naar zijn land, omdat hij zich niet aan de voorwaarden van zijn voorwaardelijke celstraf had gehouden. Navalny was sinds augustus in Duitsland, nadat hij daar heen werd gebracht om behandeld te worden na een vergiftiging met novitsjok, een gif dat ooit als chemisch wapen werd ontwikkeld. De vergiftiging was volgens Navalny het werk van de geheime dienst in opdracht van de Russische president Vladimir Poetin.

Volgens het Russische gerecht had Navalny zich in september om de twee maanden moeten melden, omdat hij toen was ontslagen uit het ziekenhuis. Voor die zaak komt hij op 2 februari weer voor de rechter. Navalny blijft in ieder geval vastzitten tot 15 februari, waarvan de eerste 14 dagen in quarantaine, vanwege de coronamaatregelen. Er zou hem 3,5 jaar cel boven het hoofd hangen. Volgens de oppositieleider zelf gaat het om een “politiek proces” dat hem het zwijgen wil opleggen.

Volledig scherm Aleksej Navalny (C) wordt uit het politiebureau van Khimki naar de gevangenis geëscorteerd. © EPA

Nog een zaak

Woensdag staat er ook al een proces tegen Navalny op het programma. Het gaat om een lopende zaak waarin Navalny wordt beschuldigd van smaad. Een onderzoekscommissie die normaal gesproken oorlogsmisdaden onderzoekt, zegt dat Navalny de “eer en waardigheid van een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog in twijfel heeft getrokken”.

De veteraan die hij in diskrediet zou gebracht hebben, had in een Russische reclamevideo gezegd dat hij voor de grondwetswijziging is waardoor president Vladimir Poetin tot 2036 aan de macht kan blijven. Navalny plaatste die video later op Twitter en noemde alle mensen daarin “een schande voor ons land” en “verraders zonder geweten”.

In die zaak riskeert Navalny een geldboete of een extra gevangenisstraf. Omwille van de quarantainemaatregelen kan hij niet zelf naar de rechtbank, volgens zijn advocaten is het ook nog onzeker of hij er met een videoverbinding bij kan zijn.

Volledig scherm Sergej Magnitski was een advocaat die beroemd was geworden voor zijn strijd tegen de corruptie in Rusland. © afp

In het Westen wordt Navalny gezien als de enige serieuze oppositieleider die het op kan nemen tegen Poetin, die sinds 2000 regeert. In Rusland is Navalny vooral bekend geworden door zijn vaak in sociale media gevochten strijd tegen corrupte praktijken van zakenmensen en machtige bestuurders. Hij heeft veel vijanden gemaakt in kringen rond het Kremlin en in dat regeringscentrum zelf.

Sergej Magnitski

De gevangenis waar Navalny in isolatie zit, is berucht. Vooral het verhaal van advocaat Sergej Magnitski, die in 2009 in verdachte omstandigheden in de gevangenis overleed, heeft wereldwijd voor ophef gezorgd. De man stierf toen hij bijna een jaar in voorarrest zat in de gevangenis.

De advocaat was gearresteerd nadat hij over de Russische overheid had gezegd dat er systematisch en met instemming van topfunctionarissen op grote schaal fraude en verduistering werd gepleegd. Uit onderzoek bleek later dat hij ernstig was mishandeld in zijn cel en geen medische zorg had gekregen, waarna hij stierf. Ondanks zijn dood werd Magnitski nog voor de rechter gesleept en postuum veroordeeld voor belastingontduiking.

Volledig scherm Navalny wordt weggevoerd, beeld van maandag. © via REUTERS

‘Russische aangelegenheid’

Het Kremlin heeft maandag beklemtoond de talrijke oproepen van westerse leiders om Navalny vrij te laten, niet in overweging te nemen. Zijn juridische problemen zijn “een zaak van de Russische rechterlijke macht en een binnenlandse aangelegenheid van het land”, klinkt het.

Een woordvoerder van het Kremlin zei dat de regering wel bezorgd is over een oproep van Navalny om “illegale demonstraties” te houden om te protesteren tegen zijn gevangenhouding.

Volledig scherm Matrosskaja Tisjina. © AFP

