Albert Heijn laat 13- en 14-jarigen in Nederland werken voor amper 5,25 euro per uur: “Dit is kinderarbeid”

Amerikaan­se man (24) schiet 6-jarig meisje neer nadat haar bal in zijn tuin rolt

In de Amerikaanse staat North-Carolina is een 24-jarige man gearresteerd nadat hij een 6-jarig meisje en haar ouders heeft neergeschoten. De verdachte zou woedend geworden zijn nadat een bal, waarmee enkele kinderen uit de buurt aan het spelen waren, in zijn tuin was gerold. De twintiger begon hysterisch tegen de kinderen te roepen en opende even later het vuur.