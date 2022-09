Albanië beschuldigt Iran verantwoordelijk te zijn van nieuwe cyberaanval

UPDATE De 29 woorden die het VK in rep en roer zetten: het officiële statement over Queen Elizabeth

Het was de hele namiddag stevig nagelbijten in het Verenigd Koninkrijk. Vanmiddag stuurde Buckingham Palace een onrustwekkend bericht de wereld in over de gezondheidstoestand van de Britse Queen (96). “Haar artsen maken zich zorgen”, klonk het in het officiële statement. Dat telde amper 29 woorden, genoeg om het land in rep en roer te zetten. Terecht, zo bleek. Queen Elizabeth II is deze namiddag overleden.

8 september