Alarm over tekortkomingen NAVO-luchtmacht: "Dringend aanpassingen nodig”

Volgens militaire deskundigen is de NAVO al jaren op de hoogte van de tekortkomingen van de verschillende luchtmachten van de Europese landen. In een rapport wordt nu gewaarschuwd dat er “dringend” veranderingen nodig zijn in het licht van de bedreigingen die uitgaan van Moskou en Peking.

“Bijna alle Europese luchtmachten missen momenteel veel van de kritische capaciteiten die nodig zijn om op een geloofwaardige wijze luchtsuperioriteit te verwerven tegenover de Russische strijdkrachten - of zelfs tegen elke tegenstander met moderne luchtverdedigingssystemen”, klinkt het weinig geruststellend in het rapport van de Britse denktank ‘Royal United Services Institute’ (RUSI).

De gedetailleerde analyse neemt verschillende aspecten van de Europese NAVO-luchtmacht onder de loep, waaronder kwetsbare luchtmachtbases, gebrek aan onderhoud en training, en het al dan niet hebben van voldoende munitie om vijandelijke luchtverdediging te vernietigen.

“Europese NAVO-leden moeten dringend de geloofwaardigheid van hun strijdkrachten op het gebied van oorlogsvoering herstellen”, luidt het. “De luchtmacht vertegenwoordigt het grootste deel van de conventionele vuurkracht van de NAVO”, aldus het rapport. Het behoud daarvan is essentieel om Russische troepen voldoende af te schrikken om geen aanvallen op NAVO-staten uit te voeren.

“De Russische invasie toont aan dat het Westen het zich niet langer kan veroorloven zelfgenoegzaam te zijn op het gebied van defensie,” schreef de gepensioneerde luchtmaarschalk Sean Bell zaterdag in een opiniestuk voor ‘Sky News’. Een vermindering van de defensie-uitgaven aan het einde van de Koude Oorlog “heeft aanzienlijke gaten geslagen in onze collectieve militaire capaciteit”, voegde hij eraan toe.

Hoewel het RUSI-rapport zeer recent is, is de informatie over afnemende NAVO-luchtmachtcapaciteiten dat niet, verklaren militaire experts aan ‘Newsweek’.

“Helaas verbaast het me helemaal niet”, vertelt de gepensioneerde luitenant-generaal Andrew Curtis van de Britse Royal Air Force. “Dit is geen verrassing. Dit zijn dingen die mensen al een tijdje weten.” Maar de Britse luchtmacht en het leger in het algemeen staan “echt onder druk”, zegt Curtis. “Het is onwaarschijnlijk dat er voldoende middelen zijn om alle uitgaven te doen die noodzakelijk worden geacht. Uiteindelijk gaat het allemaal om prioriteiten, want er is nooit genoeg geld voor alles.”

Chinese dreiging

Het RUSI-rapport waarschuwt ook dat de Europese NAVO-strijdkrachten zich erop moeten voorbereiden dat de Amerikanen meer zullen focussen op China. “De Chinese militaire dreiging betekent dat er minder Amerikaanse militaire middelen beschikbaar zijn om Europa tijdens een crisis te ondersteunen.”

“Zeker, alles wat Rusland doet om de aandacht van de VS af te leiden van de Chinese militaire opbouw, daar zal China blij mee zijn”, aldus Curtis. “Maar op dezelfde manier is alles wat de Russische militaire capaciteit vermindert, zodat de VS zich meer op China kan concentreren, nuttig voor de VS.”

Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de alliantie, zei op 17 februari dat de NAVO “moet blijven investeren in onze veiligheid” en voegde eraan toe dat een Russische overwinning in Oekraïne “gevaarlijk” zou zijn voor de NAVO-staten. “We weten dat Peking de oorlog in Oekraïne nauwlettend in de gaten houdt”, besloot hij.

