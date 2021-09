Alabama noteert voor het eerst in geschiedenis meer sterfgevallen dan geboortes in 2020

Het coronavirus heeft Alabama zwaar getroffen. Voor zover bekend is het de eerste keer in de geschiedenis van de Amerikaanse staat dat er minder mensen geboren werden dan dat er stierven. Dat was vorig jaar, in 2020. Intussen lijkt de laatste coronagolf in Alabama zijn hoogtepunt te hebben bereikt.

In heel de staat liggen er nog meer dan 2.100 coronapatiënten in het ziekenhuis. 97 procent van de bedden op intensieve is ingenomen. De ziekenhuisbezetting lijkt nu wel af te nemen, maar volgens Kierstin Kennedy van het University of Alabama at Birmingham Hospital zijn de patiënten nu zieker dan bij de vorige golf en verblijven ze daardoor ook langer in het ziekenhuis. De dalende ziekenhuisbezetting is niet te danken aan “patiënten die allemaal genezen en naar huis mogen”, zegt Kennedy aan ABC News. “Ze overlijden helaas.”

Kennedy voegt eraan toe dat de patiënten nu ook veel jonger zijn dan bij de vorige golf, door het feit dat meer dan 74 procent van de oudere bevolking van Alabama gevaccineerd is. “Die patiënten zijn even ziek en zelfs zieker dan de oudere, ze verblijven langer in het hospitaal en sterven aan een alarmerend tempo. Zoiets heb ik nog nooit gezien.”

Ook dit jaar

“2020 wordt, voor zover we weten, het eerste jaar in de geschiedenis van onze staat waarin we meer sterfgevallen dan geboortes kenden - onze staat is letterlijk gekrompen in 2020", zei Scott Harris, gezondheidsminister van Alabama, vrijdag. De verhouding is 64.714 sterfgevallen versus 57.641 geboortes in 2020. Zelfs tijdens de Spaanse griep van 1918 of de Tweede Wereldoorlog kwam dit niet voor in Alabama. “Maar dit jaar zou het wel opnieuw kunnen gebeuren, als de huidige trend zich doorzet”, merkte Harris op.

Er is nu dan wel een lichte verbetering te zien in de cijfers, maar de coronamaatregelen zijn intussen fel versoepeld in Alabama. Bovendien is amper 41,6 procent van de totale bevolking volledig gevaccineerd, een van de laagste scores van de VS. Dat maakt dat een heel groot deel van de bewoners vatbaar is voor een coronabesmetting met ernstig ziekteverloop.

Kennedy betreurt het dat de mensen doen “alsof Covid-19 geen probleem is of al voorbij is, wat in schril contrast staat met wat we in het ziekenhuis zien”. Ze vindt dat de bevolking zelf mee verantwoordelijk is voor de ellende. “We hoeven dit niet mee te maken. We kiezen voor ziekte en dood op een manier die gewoon heel onnatuurlijk is.”

