Al zeventien doden bij ongeregeldheden in Peru

Afghanen roepen op prins Harry te berechten in internatio­naal hof voor de dood op 25 landgeno­ten

Een familielid van Afghaanse slachtoffers van een Britse luchtaanval in 2011 heeft opgeroepen om prins Harry te berechten en te straffen voor het doden van 25 landgenoten tijdens zijn militaire dienst. De prins onthult dit aantal in zijn autobiografie ‘Reserve’, die binnenkort uitkomt. Naar eigen zeggen zag Harry de doden niet als mensen, maar eerder als “schaakstukken”. Zowel in eigen land als in Afghanistan klinkt veel kritiek op de bekendmaking.

9 januari