Al zes miljoen mensen hebben Poolse grens overgestoken vanuit Oekraïne

Belgische tussen­komst voor Internatio­naal Gerechts­hof in de zaak van Oekraïne tegen Rusland

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met de tussenkomst van ons land voor het Internationaal Gerechtshof in de zaak van Oekraïne tegen Rusland. België zal tussenkomen over de kwestie van de rechtsmacht van het Hof, om Russische bezwaren over de bevoegdheid van het Hof in deze zaak weg te nemen.

2 september