Al zes doden na ramp met Thais marineschip, 23 mensen nog steeds vermist

Thais marine­schip gezonken: vier lichamen maar ook één levende opvarende uit het water gehaald, race tegen de klok om 25 anderen te vinden

Reddingsdiensten hebben dinsdag een opvarende van het zondag gezonken Thaise marineschip, levend in zee aangetroffen. “We hebben iemand gevonden. Hij is in goede gezondheid”, meldde een commandant van de Thaise marine. Helaas werden er wat later ook vier lichamen geborgen van mensen die vermist waren geraakt bij de scheepsramp. Er zijn nu nog altijd 25 mensen niet teruggevonden. De tijd om hen nog levend te vinden, begint te dringen.

20 december