Al zeker zes doden nadat Russische raket inslaat in appartementsgebouw in geboortestad Zelensky

De vier jonge kinderen die veertig dagen door het Colombiaanse oerwoud zwierven, blijven zeker nog twee tot drie weken in het ziekenhuis. Volgens sociaal werkers gaat het goed met het viertal, maar hebben ze tijd nodig om aan te sterken. Het jongste kind blijft uit voorzorg voorlopig nog op de intensive care. Intussen is binnen de familie een strijd om de voogdij over de kinderen losgebarsten. Daarbij staan de grootouders van moederskant tegenover de vader van de twee jongste kinderen.