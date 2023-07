Al zeker vijf doden na stortvloeden in Pennsylvania: zoektocht naar baby en 2-jarig zusje in volle gang

De hevigste stortvloeden vonden zaterdagnamiddag plaats in het plaatsje Upper Makefield, in de buurt van de stad Trenton en dicht bij de grens met de staat New Jersey. In 45 minuten viel er meer dan 180 millimeter regen, aldus de lokale brandweercommandant Tim Brewer. “In mijn 44 jaar lange carrière heb ik zoiets nog nooit meegemaakt”, zei hij op een persconferentie.

De slachtoffers werden in hun auto’s meegesleurd door het woeste water. Zeker elf auto’s werden meegevoerd. De twee vermiste kinderen, een baby van negen maanden oud en zijn tweejarige zusje, zijn afkomstig uit Charleston (South Carolina) en waren met hun ouders, grootmoeder en oudere broertje onderweg naar een barbecue toen de auto waarin ze zaten vast kwam te zitten in het water.

De vader en zijn 4-jarige zoon wisten zich “miraculeus” te redden, zegt Brewer. De moeder en grootmoeder helaas niet: zij werden met de twee jongste kinderen meegesleurd door het water en werden later levenloos teruggevonden. Naar de kinderen wordt door zeker 150 reddingswerkers massaal gezocht. “We behandelen dit als een reddingsoperatie, maar we zijn er vrij zeker van dat we ons momenteel in de bergingsmodus bevinden”, zei de brandweercommandant over de overlevingskansen van de vermisten. “Maar we blijven zoeken naar de twee kinderen. We geven niet op.”

Extreem weer

Momenteel worden de Verenigde Staten getroffen door extreme weersomstandigheden. Terwijl miljoenen mensen in het zuiden van het land kreunen onder een hittegolf, is het noordoosten de voorbije dagen getroffen door verscheidene overstromingen.

Zondag kondigde de Amerikaanse weerdienst nog een overstromingswaarschuwing af voor delen van de staten New York, waaronder de gelijknamige stad, en Connecticut. In die gebieden wonen alles samen zowat 5 miljoen mensen. De gouverneur van New York, Kathy Hochul, riep bewoners op om binnen te blijven wegens een onvoorspelbare regenstorm.

Op Long Island en in een groot deel van New England is ook een tornadowaarschuwing van kracht. Honderden vluchten op de New Yorkse luchthavens JFK en LaGuardia werden bovendien geschrapt of liepen vertraging op.