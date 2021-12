Al zeker 85 lichamen gevonden na schipbreuk nabij Madagaskar

IJsland opge­schrikt door stevige aardbevin­gen in omgeving van vulkaan bij Reykjavik

In de buurt van een vulkaan bij de IJslandse hoofdstad Reykjavik hebben woensdagochtend twee zware aardbevingen plaatsgevonden. De eerste had een kracht van 4,1 en tien minuten later volgde de tweede, met een kracht van 4,9 meldt het IJslandse meteorologisch instituut (IMO).

22 december