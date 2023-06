Al zeker 59 migranten omgekomen bij schipbreuk voor Griekse kust

Volgens de autoriteiten is een grootschalige zoekoperatie opgestart met patrouilleschepen van de kustwacht, de luchtwacht, een fregat van de marine en vrachtschepen en andere vaartuigen in het gebied. De Griekse president Katerina Sakellaropoulou vloog naar het schiereiland Peloponnesos om een beeld te krijgen van de situatie ter plaatse. Vier ziekenhuizen zijn in staat van paraatheid gebracht om gewonden te verzorgen.

Een vliegtuig van het Europese grensagentschap Frontex had het vaartuig dinsdagnamiddag een eerste keer opgemerkt. De migranten aan boord “weigerden elke hulp”, aldus de Griekse havenautoriteiten in een eerder persbericht.

In de vroege ochtend kapseisde het vaartuig, waarna het zonk. De schipbreuk deed zich voor in internationale wateren, op zo’n 80 kilometer van het Griekse Pylos. Volgens overlevenden was het vaartuig vertrokken uit het Tobroek, in Libië, richting Italië. Over de nationaliteiten is voorlopig niets bekend.