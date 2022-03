Al zeker 406 burgers omgekomen sinds start oorlog in Oekraïne

Robin Ramaekers onderweg naar Odesa: “De havenstad is volledig ingesloten door de Russen”

VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers is op weg naar Odesa. Hij is Oekraïne opnieuw binnen geraakt, nu vanuit Roemenië met een overzetboot over de Donau. Het is één van weinige resterende wegen om de stad Odesa te kunnen bereiken of te verlaten. De havenstad is een belangrijk strategisch doelwit van de Russen. “Na de val van Marioepol is Odesa de enige resterende toegang tot de Zwarte Zee voor Oekraïne.”

13:35