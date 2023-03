Al zeker 36 doden na brand door treinbotsing in Griekenland: “We hoorden grote knal, het waren tien seconden als in een nachtmerrie”

70-jarige zelfhulp­coach neemt het op tegen Biden voor president­schap in VS

Marianne Williamson (70) is een populaire auteur van zelfhulpboeken en deed al eens mee in de presidentsrace in 2020. Toen moest ze vroegtijdig afhaken omdat ze te weinig kiezers kon overtuigen. Met haar aankondiging is ze ditmaal de eerste die het opneemt tegen Joe Biden binnen de Democraten in 2024.