Al zeker 30 besmettingen met Britse coronavariant bij uitbraak in Nederlandse basisschool

Na de corona-uitbraak op een basisschool in Bergschenhoek, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, is al bij zeker 30 mensen de Britse variant van het coronavirus vastgesteld. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Rotterdam-Rijnmond meldt dat de infecties "te linken zijn aan de school".

Ook op een andere school die in hetzelfde gebouw is gevestigd, CBS De Acker, zijn mensen besmet geraakt met de gemuteerde versie van het virus. Die is volgens de Britse overheid een stuk besmettelijker dan eerdere varianten. In enkele weken tijd werd deze variant de meest voorkomende in Londen. Het lijkt er niet op dat mensen er zieker van worden en de verwachting van experts is dat vaccins er gewoon tegen zullen werken.

‘Mogelijk vaker griepachtige klachten’

“Deze variant is waarschijnlijk besmettelijker dan de ‘normale’ variant”, schat ook de GGD in. “Op basis van wat we tot nu weten, wordt men niet vaker ernstig ziek van de Britse variant. Mogelijk ontwikkelen kinderen wel vaker griepachtige klachten.”

De GGD en het Erasmus MC onderzoeken de uitbraak en maakten woensdag de eerste resultaten bekend. Tot nog toe zijn 750 leerlingen, leerkrachten en hun huisgenoten getest. Ongeveer 10 procent van hen is besmet met het coronavirus. Uit nadere analyses van de genetische code van het virus moet duidelijk worden hoeveel van deze mensen de variant hebben opgelopen die voor het eerst opdook in het Verenigd Koninkrijk. Dat kunnen er dus nog meer worden dan dertig.

Naar aanleiding van de eerste bevindingen wordt het onderzoek uitgebreid naar andere scholen in de buurt en buitenschoolse opvanglocaties.

Basisschool RKBS Willibrord in Berschenhoek, zo'n 10 kilometer ten noorden van de stad Rotterdam.

In totaal 37 besmettingen met variant in Nederland

De Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge maakte vorige week bekend dat tot dan toe bij vijftien mensen in Nederland was aangetoond dat ze de virusvariant hadden opgelopen.

Daaronder waren toen negen gevallen die in verband stonden met de school in Bergschenhoek, niet ver van Rotterdam. Vijf gevallen kwamen aan het licht in de regio Amsterdam; vier verpleegkundigen van een ziekenhuis waren onder de besmette personen. In de omgeving van Nijmegen werd de Britse variant aangetroffen bij iemand die terugkwam uit Engeland. Een dag na de aankondiging van De Jonge kwam er in Friesland nog een besmetting met de variant aan het licht. Opgeteld zijn er nu dus al zeker 37 besmettingen met de Britse variant ontdekt in Nederland.

De Nederlandse regering zei eerder naar aanleiding van de uitbraak in de school het testbeleid voor kinderen tot en met twaalf jaar te zullen aanscherpen. Nu is het zo in Nederland dat kinderen tot en met zes jaar bij klachten geen testen moeten ondergaan. Oudere kinderen tot en met twaalf jaar hoeven zich alleen te laten testen bij koorts en benauwdheid.

