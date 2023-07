Al zeker 171 slachtoffers van Nederlandse ‘meisjesafperser’, onder wie ook 2 minderjarige Belgische meisjes

Van 40 meerderjarige en 93 minderjarige slachtoffers is de identiteit inmiddels achterhaald, maakte de Nederlandse officier van justitie (procureur) vrijdag bekend in de rechtbank in Breda. Er moeten in totaal nog zestien minderjarige slachtoffers worden benaderd en geïnformeerd. Twee van die meisjes wonen in België, maakte de officier van justitie bekend tijdens de pro forma-zitting. Eén van de Belgische meisjes gaat ook aangifte doen, zij heeft al contact gehad met de Belgische politie. Bij de Nederlandse politie zijn er nu 26 aangiftes binnen, er wordt verwacht dat er nog meer zullen volgen. 38 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd.

Dat de opvallende afpersingszaak met naaktbeelden van enorme proporties is, wordt duidelijk uit bepaalde details. Van één van de slachtoffers ontdekte het Nederlandse gerecht meer dan 100.000 beelden. Zo werden van filmpjes ook nog eens allemaal losse frames gemaakt. De advocaat van De W. wijst er enkel op dat er mogelijk dubbeltellingen zijn.

Niet zelf in de rechtbank

Gianni de W. uit Etten-Leur zelf durft opnieuw niet aanwezig te zijn in de rechtbank in Breda, “vanwege alle aandacht die er is voor de zaak”. Hij is vrijdag in zijn cel gebleven. Wel aanwezig zijn zo'n acht slachtoffers onder wie het meisje dat als allereerste aangifte deed. De rechter zegt dat “het wel eens goed is als de verdachte de media-aandacht een keer ondergaat”. “Anders laten we hem halen”, klonk het.

Gianni de W. zit al sinds 11 oktober 2022 vast, maar de zaak kwam pas in januari voor het publiek aan het licht tijdens een eveneens niet-inhoudelijke zitting. De Nederlandse officier van justitie sprak toen van het “grootste onderzoek naar online misbruik van minderjarigen ooit in Nederland”. De W. wordt ervan verdacht vele tientallen meisjes te hebben afgeperst door - onder nepnamen met de terugkerende alias Bryan - online bevriend met ze te raken en ze na een eerste blootfoto te chanteren. Het leven van sommige slachtoffers werd een tijdlang totaal beheerst door de Nederlander.

150 mappen met meisjesnamen

Via sociale media, waaronder Snapchat en Instagram, legde De W. contact met de meisjes. Hij startte een gesprek en bood de meisjes geld aan om naaktfoto’s en filmpjes te maken. Als de meisjes wilden stoppen, dreigde hij ermee de beelden online te zetten. Deze praktijk staat bekend als sextortion.

In zijn computer vond de politie in totaal ruim 150 mappen met verschillende meisjesnamen. In sommige daarvan stonden soms duizenden afbeeldingen van een slachtoffer. De focus van de Nederlandse zedenrecherche lag de afgelopen maanden op het beoordelen van het beeldmateriaal en het onderzoeken van de identiteit van de meisjes.

“Impact op slachtoffers is enorm”

“De impact van de sextortion op de slachtoffers is enorm. Sommige meiden werden er geestelijk heel fors door beschadigd”, concludeerde de officier van justitie eerder op basis van de aangiftes.

Volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft De W. met nepnamen ook negen goede vriendinnen van hem in het echte leven verleid tot het sturen van naaktfoto’s. Daarnaast zou de verdachte een van zijn slachtoffers ook hebben gevraagd om seks te hebben met haar vriend en dat voor hem te filmen. Op de computer van de man uit Etten-Leur is tevens een grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal gevonden.