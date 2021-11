Al vijf verdachten opgepakt na drama op Kanaal waarbij 27 migranten verdronken

Dodelijk­ste incident met migranten in het Kanaal tot nu toe: zeker 27 doden

Een ongekend drama met migranten in het Kanaal tussen Frankrijk en Groot-Brittannië: volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn inmiddels minstens 27 bootvluchtelingen om het leven gekomen nadat hun boot is gezonken. Eerder was er sprake van 31 doden, maar dat aantal werd later bijgesteld. De autoriteiten spreken over het dodelijkste incident met migranten in het Kanaal tot nu toe.

0:44