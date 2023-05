Al vier zwaargewonden op Franse illegale rave: “We gaan ze niet wegsturen, ze zijn met te veel”

Een veertiger is er voorlopig het ergst aan toe. Hij werd overreden nadat hij onder invloed van drank of drugs in slaap was gevallen in het hoge gras. De bestuurder, die achteruit aan het rijden was, had hem niet opgemerkt. Een tweede slachtoffer werd gebeten door een adder en een derde raakte onwel. Over het vierde slachtoffer is voorlopig niets bekend.