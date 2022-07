Al twee kandidaten afgevallen in strijd om Brits premierschap, ex-minister Rishi Sunak voorlopig aan de leiding

Rusland mag goederen naar Kalining­rad blijven uitvoeren over EU-grondge­bied, enkel goederen met militaire toepassing worden uitgeslo­ten

In een poging de spanningen tussen Rusland en Litouwen te ontmijnen, heeft de Europese Commissie een nieuwe richtlijn aangenomen over het transport van Russische goederen over EU-grondgebied. Rusland mag via het spoor blijven uitvoeren naar zijn exclave Kaliningrad, enkel goederen die ook een militaire toepassing hebben, worden uitgesloten.

