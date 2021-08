Al ruim 5.500 hectare verbrand aan Côte d’Azur, Franse president noemt bosbranden “verontrustend”

Duizenden inwoners en toeristen zijn geëvacueerd voor de oprukkende bosbranden in de Var-regio in Zuid-Frankrijk. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen door het vuur dat woedt boven de bekende toeristenstad Saint-Tropez, wel raakten zes brandweerlieden gewond. De Franse president Emmanuel Macron ging dinsdag zelf ter plaatse de brandweer een hart onder de riem steken. Hij noemde de branden aan de Côte d'Azur “verontrustend”.

Het vuur, dat maandag aan het eind van de middag ontstond, zou zich ontzettend snel door het droge gebied hebben verspreid door een harde wind, die inmiddels wel is afgezwakt. Eerder kampte de regio met een hittegolf en een periode van droogte. Ongeveer 900 brandweerlieden proberen volop het vuur onder controle te krijgen. Ook worden meerdere blusvliegtuigen en helikopters ingezet. Ruim 5.500 hectare grond is al verbrand.

De Franse president Emmanuel Macron bracht dinsdag persoonlijk een bezoek aan het getroffen gebied in Zuid-Frankrijk. Hij is momenteel samen met zijn echtgenote Brigitte op vakantie in zijn buitenverblijf in Bormes-les-Mimosas, vlak bij een van de branden. Volgens Macron is de situatie “verontrustend” en zal de klimaatverandering tot meer van zulke natuurbranden leiden. Hij benadrukte dat de brandweer tot nu toe “het ergste heeft kunnen vermijden”, maar dat de strijd tegen het vuur “nog volop voortgaat”.

Volledig scherm De Franse president Emmanuel Macron en Binnenlandminister Gerald Darmanin op bezoek bij de brandweer in Le Luc. © AFP

Evacuatie van verschillende campings

De prefectuur van het departement Var heeft de evacuatie van verschillende campings bevestigd, vooral in de regio’s Grimaud en La Môle. Die gebieden zijn dunbevolkt, maar in het seizoen verblijven er wel heel wat toeristen. Volgens de lokale autoriteiten van het departement zijn zeker zes campings geëvacueerd, zo meldde het Franse persbureau AFP eerder. Die bevinden zich in de gemeentes Gassin, La Croix Valmer en Grimaud. Het Nederlandse ANP heeft het over twaalf campings in het gebied die zijn ontruimd.

De kampeerders krijgen voorlopig onderdak in turnzalen en scholen, onder meer in Bormes-les-Mimosas. Volgens de burgemeester van dat dorpje worden er ongeveer 1.200 mensen opgevangen. In de plaats Cavalaire-sur-Mer werden 2.000 toeristen in sport- en evenementenhallen ondergebracht. Bewoners van het gebied krijgen het advies om natte handdoeken onder hun deuren te steken tegen de rook en binnen te blijven. Hiermee hopen autoriteiten chaos op de wegen te voorkomen.

Volledig scherm Mensen kijken vanuit Grimaud naar bosbranden in Cogolin (L) en Val de Gilly (R). © AFP

Belgen

Hoeveel Belgen geëvacueerd moesten worden, is op dit moment nog onduidelijk. De regio is een populaire vakantiebestemming onder landgenoten.

Buitenlandse Zaken kreeg tot nog toe geen meldingen van Belgen in problemen in de regio, maar volgt de situatie ter plaatse wel op. Reisbijstandsorganisatie VAB kreeg tot nog toe één oproep van een Belgisch gezin uit de streek, Europe Assistance kreeg nog geen bijstandsaanvragen. De dichtstbijzijnde accommodatie van reisorganisator TUI is een hotel op een 30-tal kilometer van de bosbranden, zegt een woordvoerster van TUI Belgium. Problemen zijn daar nog niet gemeld, maar TUI volgt de situatie op de voet.

Iets meer in het binnenland brak in de buurt van Beaumes de Venise ook een natuurbrand uit. Hier werden 130 mensen in veiligheid gebracht, onder wie ook Belgische toeristen, meldt het ANP.

Volledig scherm Een blusvliegtuig landt in de baai van Saint-Tropez om zeewater op te halen. © AFP

Nog meer bosbranden

Veel landen rond de Middellandse Zee kampen met bosbranden. In Spanje en Griekenland zijn ook al groepen mensen geëvacueerd vanwege het daar oprukkende vuur. En Israël vroeg maandag hulp van onder meer Frankrijk, Griekenland en Italië bij de bestrijding van grote branden nabij Jeruzalem. Ook is een bosbrand in de Zuid-Portugese streek Algarve uitgebroken.

Volledig scherm Beeld van één van de bosbranden in het Var-departement. © AFP

Volledig scherm Brandweermannen proberen een brand in Gonfaron te bedwingen. © AFP

Volledig scherm Een blusvliegtuig vult bij met zeewater in Saint-Tropez. © REUTERS

Volledig scherm De brandweer in actie bij Gonfaron. © AFP

Volledig scherm Een vrouw evacueert een paard bij Gonfaron. © AFP

Volledig scherm De brandweer in actie bij Gonfaron. © AFP

Volledig scherm Blusvliegtuigen boven Gonfaron. © AFP

Volledig scherm Een blusvliegtuig in de baai van Saint-Tropez. © AFP

Volledig scherm Blusvliegtuig in actie boven Gonfaron. © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.