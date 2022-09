Al-Qaeda publiceert boek over planning aanslagen 11 september

Het terroristische netwerk Al-Qaeda heeft een boek uitgebracht met een gedetailleerde tijdlijn die leidde tot de aanslagen met verschillende vliegtuigen op Amerikaanse doelwitten op 11 september 2001. Hierbij kwamen op drie plaatsen bijna 3000 mensen om het leven. Het boek verschijnt op de 21e verjaardag van de aanslagen en is geschreven door Abu Muhammad al-Masri, een hooggeplaatst Al-Qaeda-lid dat naar verluidt in 2020 in Iran is vermoord.

Het boek wordt online verspreid door de media-afdeling van Al-Qaeda, As-Sahab. In het bijna 250 pagina’s tellende boek schrijft al-Masri dat Al-Qaeda zich had voorbereid op een aanval op Amerikaanse belangen sinds het land in 1996 voet aan wal zette in Afghanistan. Het idee ontstond toen een Egyptische piloot voorstelde om een ​​burgervliegtuig met duizenden liters ontvlambaar materiaal naar ‘een belangrijk en symbolisch Amerikaans gebouw’ te vliegen.

Een aantal Al-Qaeda-militanten werd in 1998 uitgekozen om speciale gevechtstraining te ondergaan, waarop ze naar luchtvaartscholen in verschillende delen van de wereld werden gestuurd. Op 11 september 2001 kaapten zij vier vliegtuigen en stortten die neer op verschillende locaties in de VS. De aanslagen leidden tot de door de VS geleide militaire interventie in Afghanistan.

Al-Qaeda-leider Ayman al-Zawahiri werd meer dan een maand geleden in Afghanistan gedood bij een gerichte Amerikaanse luchtaanval. Al-Zawahiri nam het in 2011 over nadat Osama bin Laden door Amerikaanse speciale troepen werd vermoord in zijn schuilplaats in Pakistan. De groepering heeft nog geen nieuwe leider benoemd.