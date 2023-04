Al op zijn 18de wurgde hij samen met vrienden een vrouw: het waanzinnige levensverhaal van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin

In Rusland opgepakte journalist Evan Gershko­vich verschijnt met glimlach in de rechtbank

De in Rusland opgepakte Amerikaanse journalist Evan Gershkovich van ‘The Wall Street Journal’ blijft in voorlopige detentie. Hij had beroep aangetekend tegen zijn voorarrest, maar dat is dinsdag afgewezen door een rechtbank in Moskou. Op beelden van voordat het vonnis werd uitgesproken, is te zien dat hij zijn armen over elkaar heen had geslagen en glimlachte.