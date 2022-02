Al minstens vijf doden in Europa door storm

Drie slachtoffers vielen in Polen en de twee anderen in Duitsland. Zij zijn het slachtoffer van de storm Dudley, aan de vooravond van de komst van een andere storm, Eunice.

In Krakau, in het zuiden van Polen, kwamen twee werknemers om het leven en raakten er twee gewond toen een bouwkraan door sterke windstoten omviel. Een andere man werd gedood nadat een boom op zijn auto was gevallen in het westen van het land. Daarnaast raakten ongeveer 500 huizen in het land zwaar beschadigd en werden 324.000 huishoudens zonder stroom gezet.