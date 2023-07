Al minstens 34 doden bij bosbranden in Algerije: soldaten en bewoners raakten omsingeld door het vuur

Twee doden en twaalf gewonden bij brand in Turks hotel, Belgen Kaylee en Quinten getuigen: “Iemand sprong uit wanhoop gebouw uit”

In de Turkse toeristenstad Antalya, in het zuidwesten van het land, is in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand uitgebroken in een hotel. Volgens Turkse media vielen daarbij in totaal twee doden en twaalf gewonden. Onder de hotelgasten waren ook de Belgische toeristen Kaylee Hemelaer en Quinten Nijs. Zij zijn niet te spreken over de chaotische hulpverlening en het gebrek aan begeleiding van het hotelpersoneel, vertellen ze aan onze redactie. “Er heerste overal chaos. Eén persoon is uit wanhoop zelfs uit het gebouw gesprongen.”