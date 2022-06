Al minstens 1.000 doden na aardbeving in Afghanistan: “Hele dorpen zijn van de kaart geveegd”

De zware aardbeving in het oosten van Afghanistan heeft al aan minstens 1.000 mensen het leven gekost. “Eén district is nu een massagraf, volledige dorpen zijn verwoest”, vertelt een Afghaanse journalist. Komt de hulpverlening wel op gang, in het land dat weer in handen is van de taliban? En raakt de hulp ter plekke in dit onherbergzaam berggebied?