Al meer dan tweehonderd doden door tyfoon Rai op de Filipijnen

Bidens investe­rings­plan in gevaar: Democrati­sche senator zal niet voor stemmen

De Democratische senator Joe Manchin zal niet voor het investeringsplan van Joe Biden stemmen. Dat zei hij zondag aan televisiezender Fox. Hij maakt volgens CNN zo in feite een einde aan de onderhandelingen over de huidige versie van de ‘Build Back Better Act’, die het sociale vangnet in de VS moet versterken.

19 december