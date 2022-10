Al meer dan 600 doden bij ergste overstromingen in 10 jaar in Nigeria

Meer en meer plekken worden onleefbaar

"Vandaag ben ik op het werk bijna flauwgevallen: ik werd misselijk en moest even gaan zitten omdat ik het niet meer uithield." Alzo sprak, vanuit Sydney, de Nieuwpoortse Anastassia Dikikh. U las haar verhaal gisteren in onze krant. Met temperaturen boven de 40 graden en een dikke deken van bijtende rook over de stad, overweegt ze om (tijdelijk) andere oorden op te zoeken. Want Sydney is momenteel zo goed als onleefbaar. En zo zijn er steeds meer plekken op deze aarde.

21 december