Al meer dan 40 arrestaties en 40 gewonden bij rellen in Zweden

Drie personen gewond door waarschu­wings­scho­ten bij nieuwe rellen in Zweden

Bij nieuwe rellen tussen demonstranten en de politie in Norrköping, een stad in het zuiden van Zweden, is zondag een man gewond geraakt aan het been nadat de politie enkele waarschuwingsschoten had gelost. Dat meldt de Zweedse televisiezender SVT op basis van de politie. Volgens het Franse persbureau AFP raakten drie mensen gewond.

17 april