Al meer dan 4,8 miljoen mensen gevaccineerd wereldwijd: deze landen voeren het klassement aan

Our World in Data heeft zijn hoofdkwartier aan de Universiteit van Oxford en verzamelt daar cijfers en onderzoeken. Doel is om bij te dragen aan het oplossen van de grote wereldproblemen en daar is de coronapandemie natuurlijk één van.

Voorsprong

De top drie wordt vervolledigd door China (1 miljoen doses) en het Verenigd Koninkrijk (800.000 doses). Het VK was het eerste land ter wereld dat het coronavaccin van Pfizer en BioNTech goedgekeurde voor gebruik. Dat gebeurde op 2 december al. In het VK zijn ze dus al bijna een maand aan het vaccineren.

Als we de cijfers per honderd inwoners bekijken, scoort Israël het best. Israël startte vorige week met een supersnelle vaccinatiecampagne. Doel is om in een maand tijd al een kwart van de bevolking (van 9 miljoen mensen) te vaccineren. In dit klassement komen Bahrein en het Verenigd Koninkrijk op respectievelijk de tweede en de derde plaats. De Verenigde Staten en Rusland vervolledigen de top vijf.