Al meer dan 30 miljoen Britten hebben coronavaccin gekregen, Verenigd Koninkrijk begint in september met dérde prik

Sloveense premier in clinch met Europees Parlement omdat hij video niet mag tonen

26 maart In het Europees Parlement is het vandaag tijdens een hoorzitting over de persvrijheid in Slovenië tot een aanvaring met premier Janez Jansa gekomen. Jansa wou zijn interventie starten met een video, maar toen hem dit verzoek werd geweigerd, ontaardde de zitting in een hevige woordenwisseling met voorzitter Sophie in 't Veld. Uiteindelijk verliet hij boos de webstream.