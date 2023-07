Al meer dan 30 doden door overstromingen in Zuid-Korea

Een superfan: Zuid-Koreaan reist meer dan duizend kilometer voor AA Gent-spe­ler Hong (en keert niét met lege handen terug)

Opmerkelijk beeld tijdens de oefenwedstrijd FC Volendam-AA Gent in Alkmaar vanmiddag. Een Zuid-Koreaanse supporter had de overtocht van Toscane gemaakt om Gent-middenvelder Hyunseok Hong goed 76 minuten aan het werk te zien. Hij hield er een drukbezochte livestream én een shirt aan over.