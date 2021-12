Al meer dan 260 geregistreerde gevallen van de omikronvariant in Denemarken

Nieuwe Duitse regering zal bestaan uit negen mannen en acht vrouwen

Toekomstige bonskanselier Olaf Scholz, die woensdag door het parlement wordt verkozen, had al lang aangekondigd dat hij streefde naar een evenwicht in zijn regering. “Vrouwen hebben de helft van de macht”, aldus Scholz bij de presentatie van de SPD-ministers in Berlijn. “De helft van de samenleving bestaat uit vrouwen, dus moeten zij ook voor de helft in de regering vertegenwoordigd zijn.”

