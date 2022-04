Al meer dan 25 arrestaties bij rellen in Zweden

Ook in de stad Malmö was het zondag opnieuw onrustig. Er vloog onder meer een bus in brand, nadat onbekende daders een brandend voorwerp naar het voertuig hadden gegooid. De passagiers konden uit het voertuig ontsnappen, voordat iemand gewond raakte. Op de website van de Zweedse krant Aftonbladet zijn foto's te zien van auto's die zondagavond in brand werden gestoken in de wijk Rosengård in Malmö.