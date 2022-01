Al meer dan 120 doden bij aanval IS op Syrische gevangenis

FBI: “Brian Laundrie schreef in boekje dat hij verantwoor­de­lijk is voor dood Gabby Petito”

Brian Laundrie, de verloofde van de overleden Amerikaanse YouTubester Gabby Petito, heeft voor hij zichzelf van het leven beroofde in een notitieboekje opgeschreven dat hij verantwoordelijk is voor haar dood. Dat heeft de FBI vrijdag bekendgemaakt. De ophefmakende verdwijningszaak was groot nieuws in de VS en ver daarbuiten.

