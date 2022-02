Al meer dan 120.000 Oekraïners gevlucht, ook Belgen vertrekken: “Jongste zoon verteld dat we op avontuur gaan”

Van Oekraïense president in een tv-serie tot president in het echt: dit is Volodymyr Zelensky

Toen Volodymyr Zelensky in 2019 verkozen werd tot president van Oekraïne, wreven de Russen zich tevreden in de handen. Het nieuwe staatshoofd had geen enkele ervaring met de politiek, behalve dat hij als komiek al ooit voor president had gespeeld. Nu is het plots menens voor de Joodse ex-acteur: waar staat hij, wat gaat hij doen? Portret van een president die vecht tegen de erfenis van het personage dat hem groot maakte.

25 februari