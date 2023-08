Al meer dan 100.000 bootmigranten kwamen dit jaar in Italië aan

LIVE OEKRAÏNE. Opnieuw Russische generaal dood: Gennady Zhidko (58) overleden na “langdurige ziekte”

De Russische kolonel-generaal Gennady Zhidko (58) is overleden na een “lange ziekte”. Zhidko was tussen mei en oktober van vorig verantwoordelijk voor de invasie in Oekraïne. Sinds de Russische invasie van Oekraïne zijn al bijna 10.000 burgers om het leven gekomen. En de stafchef van de secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg heeft een diplomatieke rel ontketend. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.